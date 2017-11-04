В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре Краснодара

ДТП произошло около половины десятого вечера в четверг, 2 ноября, на перекрестке улиц Северной и Аэродромной.
57-летний мужчина за рулем Kia, направляясь по улице Северной в сторону Октябрьской, на перекрестке с Аэродромной при повороте налево столкнулся с автомобилем Lada Priora, имевшим приоритет в движении. Lada после столкновения врезалась в Lexus, который, в свою очередь, столкнулся с Ford Focus.
Травмы получили 30-летний водитель и 47-летний пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали.
В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре КраснодараСуббота, 04 ноября 2017 10:55
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ДТП произошло около половины десятого вечера в четверг, 2 ноября, на перекрестке улиц Северной и Аэродромной.
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