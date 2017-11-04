В ГИБДД сообщили подробности массовой аварии в центре Краснодара

ДТП произошло около половины десятого вечера в четверг, 2 ноября, на перекрестке улиц Северной и Аэродромной.

57-летний мужчина за рулем Kia, направляясь по улице Северной в сторону Октябрьской, на перекрестке с Аэродромной при повороте налево столкнулся с автомобилем Lada Priora, имевшим приоритет в движении. Lada после столкновения врезалась в Lexus, который, в свою очередь, столкнулся с Ford Focus.

Травмы получили 30-летний водитель и 47-летний пассажир отечественной легковушки. Их госпитализировали.