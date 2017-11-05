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СЮЖЕТ ДНЯ

Две жительницы Краснодара заблудились в лесу в Адыгее

Воскресенье, 05 ноября 2017 23:07
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Двух женщин, заблудившихся в лесу в ходе поиска грибов, удалось отыскать спасательным группам. В Единую службу спасения обратились две женщины, потерявшиеся в лесу. Они попросили найти их и вернуть к машине. Полицейским и группе энтузиастов это удалось.

42-х и 47-летняя дамы припарковали автомобиль на окраине лес аи пошли собирать грибы, однако в какой-то момент они поняли, что не понимаю, как вернуться назад. У одной из них был с собой мобильный телефон, благодаря чему удалось сообщить о случившемся, а также в дальнейшем поддерживать связь с правоохранителями.

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