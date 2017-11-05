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В Геленджике нашли тело мужчины, выпавшего за борт катамарана

Воскресенье, 05 ноября 2017 23:09
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5 ноября стало известно, чем закончилось плавание для одного из молодых людей в Геленджике. Как сообщает ИА "ТАСС", во время выхода в море на парусном катамаране произошел трагический инцидент. В районе тонкого мыса за борт судна упал 26-летний мужчина. Отмечается, что всего на судне находились пятеро. Спустя некоторое время спасатели нашли его тело.

- Спасатели обнаружили в море тело 26-летнего молодого человека, который упал в море с борта парусного катамарана в районе Тонкого мыса в Геленджике, - цитирует агентство источник в экстренных службах.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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