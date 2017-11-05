Двое мужчин пострадали на гонках мотоблоков на Кубани

Инцидент произошел 5 ноября около 15:00 во время проведения гонок на мотоблоках в станице Родниковской Курганинского района. Во время соревнований один из участников на мотоблоке совершил наезд на двух зрителей, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В результате мужчина получил открытый перелом бедра. Также пострадал ребенок, но характер его телесных повреждений и общее состояние на данный момент неизвестны. Водитель получил различные закрытые переломы.

По предварительной версии, участник гонок не справился с управлением. Пострадавшим оказана медицинская помощь.