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В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 13 человек

Среда, 08 ноября 2017 09:22
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«В автобусе находился 31 человек, в том числе четверо взрослых и 27 детей. Водитель джипа от полученных травм скончался на месте. 13 человек госпитализировано, по предварительным данным, с ранениями средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.
В свою очередь губернатор региона Вениамин Кондратьев распорядился оперативно оказать всю необходимую помощь и, если понадобится, задействовать санитарную авиацию.

ДТП произошло на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Красноармейском районе. Внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом. Водитель иномарки погиб на месте.

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