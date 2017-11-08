В ДТП с участием школьного автобуса пострадали 13 человек

«В автобусе находился 31 человек, в том числе четверо взрослых и 27 детей. Водитель джипа от полученных травм скончался на месте. 13 человек госпитализировано, по предварительным данным, с ранениями средней степени тяжести», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В свою очередь губернатор региона Вениамин Кондратьев распорядился оперативно оказать всю необходимую помощь и, если понадобится, задействовать санитарную авиацию.

ДТП произошло на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Красноармейском районе. Внедорожник Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся со школьным автобусом. Водитель иномарки погиб на месте.