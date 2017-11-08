В Краснодаре возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек

Вечером 6 ноября в правоохранительные органы обратился 26-летний житель краевого центра и сообщил совершенном им убийстве мужчины и женщины. В арендуемом жилище гражданина по улице Передовой были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. В этой связи следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, вечером 3 ноября мужчина на улице познакомился с компанией молодых людей, двух из них - 32-летнего мужчину и 30-летнюю женщину - он пригласил в гости. На протяжении следующего дня все трое распивали спиртные напитки. Со слов задержанного, когда гости легли спать, он обнаружил в дамской сумочке женщины свой платок. Посчитав, что гости похитили его вещи, подозреваемый при помощи шнурка задушил мужчину, а по прошествии некоторого времени и женщину. С целью сокрытия следов он вывез одежду и личные вещи убитых и сжег их. О совершенном преступлении мужчина сообщил спустя два дня.

Согласно имеющейся информации фигурант может страдать психическим заболеванием, в связи с чем следователем с целью установления его вменяемости назначено будет назначено проведение психолого-психиатрической экспертизы, а также направлены запросы в органы здравоохранения на предмет его нахождения на соответствующих учетах.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.