В Староминском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть.

Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 59-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, мужчина и его сожительница проживали в станице Староминской. 7 ноября 2017 года в течение дня они совместно распивали спиртные напитки. Со слов подозреваемого, вечером женщине на мобильный телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров, в связи с чем между ними возникла ссора. В ходе конфликта мужчина взял металлическую сковородку и нанес ей множественные удары по голове оппонентки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте, однако злоумышленник не сообщил об этом в правоохранительные органы. Вечером 9 ноября 2017 года к ним в гости пришел сожитель матери мужчины, который обнаружил погибшую и сообщил об этом в полицию. Причиной смерти потерпевшей явилась закрытая черепно-мозговая травма.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.