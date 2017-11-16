МЧС назвало предварительную причину пожара в общежитии в Сочи

Предварительной причиной пожара в общежитии в Сочи, при котором погиб один человек и несколько десятков пострадали, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 14 ноября в общежитии на улице Чебрикова. Возгорание возникло в пристройке пятиэтажному зданию, а затем распространилось и на жилое строение. Полностью выгорела одна квартира, еще порядка 10 повреждены.

«Предварительная причина пожара, который произошел во вторник в Сочи, — неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами», — приводит «РИА Новости» слова представителя ведомства.

Точная причина пожара будет установлена следователями в течении 10 дней. По факту гибели женщины в результате инцидента возбуждено уголовное дело.