В Краснодаре мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении телесных повреждений сожительнице, повлекших ее смерть

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть своей 50-летней сожительницы (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что сожители проживали в садоводческом товариществе «Краснодаргорстрой». По версии следствия, утром 29 августа 2017 года между находившимся в состоянии алкогольного опьянения мужчиной и его сожительницей произошел конфликт о поводу ее утренней уборки, в ходе которого обвиняемый толкнул женщину. Подойдя к лежащей на полу сожительнице, он несколько раз ударил ее ногой в область спины. Ввиду плохого самочувствия мужчина предложил вызвать сотрудников скорой медицинской помощи для пострадавшей, но она отказалась. Вечером состояние здоровья женщины резко ухудшилось и обвиняемый вызвал медицинскую бригаду, которая по приезду констатировала смерть потерпевшей. Причиной смерти женщины явилась массивная кровопотеря, развившаяся результате тупой травмы грудной клетки и живота с разрывом селезенки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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