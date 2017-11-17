В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства обрушения на рабочих части здания

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по сообщению об обрушении стены здания по улице Уральской на рабочих.

По предварительным данным, на территории краснодарского хладокомбината сегодня днем производились работы по демонтажу неэксплуатируемого 5-этажного строения. Во время проведения указанных работ произошло обрушение части здания на рабочих, производивших снос. В результате 52-лентий мужчина доставлен в больницу. По имеющейся информации под завалами находится два человека, осуществляется их поиск.

В настоящее время следователь работает на месте происшествия, принимаются меры к изъятию технической документации. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе правил соблюдения техники безопасности при выполнении указанных работ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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