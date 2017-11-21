После столкновения двух теплоходов в Ейске возбудили уголовное дело

Два теплохода «Волга 4051» под флагом Сент-Китс и Невис и «Волжский-47» под российским триколором столкнулись в порту Ейска ночью 2 мая.

После проверки и оценки ущерба следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Его фигурантом стал 61-летний капитан судна «Волга 4051».

- По версии следствия, теплоход «Волга 4051», под управлением 61-летнего капитана начал следовать с якорной стоянки в морской порт Ейск. Одновременно из морского порта Ейск в район якорной стоянки выходил теплоход «Волжский-47», флаг Россия. Капитан теплохода «Волга 4051», нарушил правила Конвенции о международных правилах предупреждения столкновений судов в море, не уступил дорогу теплоходу «Волжский-47», выходящему из морского порта Ейск, и допустил столкновение с ним, - сообщают в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Ущерб, причиненный теплоходу «Волжский-47», составил более миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.