На пьяную авиадебоширку с рейса Москва-Сочи завели уголовное дело‍

Полиция возбудила уголовное дело в отношении нарушительницы общественного порядка на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отношении 34-летней пассажирки самолета, совершавшего рейс Москва-Сочи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», - сообщила И.Волк.

Ранее в ноябре к приземлившемуся самолету, совершавшему рейс Москва-Сочи, был вызван наряд полиция: одна из пассажирок устроила дебош, и отказывалась выполнять требования членов экипажа. Женщину задержали и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи, а затем направили на медосвидетельствование. Анализы показали, что женщина находится в алкогольном опьянении.