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В Крымском районе на трассе столкнулись две фуры‍

Среда, 22 ноября 2017 08:59
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Столкновение случилось вечером 21 ноября на перекрестке дороги, ведущей из Саук-Дере в Виноградный, с дорогой Крымск - Молдаванское, в полукилометре от села Молдаванское. Со слов очевидцев, водитель фуры не увидел грузовик и врезался в него, кабину длинномера смяло, но водитель остался жив - "родился в рубашке", как отметили свидетели. Официальной информации об его состоянии пока нет.

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