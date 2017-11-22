В Крымском районе на трассе столкнулись две фуры‍

Столкновение случилось вечером 21 ноября на перекрестке дороги, ведущей из Саук-Дере в Виноградный, с дорогой Крымск - Молдаванское, в полукилометре от села Молдаванское. Со слов очевидцев, водитель фуры не увидел грузовик и врезался в него, кабину длинномера смяло, но водитель остался жив - "родился в рубашке", как отметили свидетели. Официальной информации об его состоянии пока нет.