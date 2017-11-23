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СЮЖЕТ ДНЯ

В массовой аварии в Красноармейском районе погибли люди‍

Четверг, 23 ноября 2017 08:27
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ДТП произошло около 11 вечера 22 ноября. На трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин в Красноармейском районе Кубани не доезжая станицы Новомышастовской в направлении Краснодара столкнулись сразу три автомобиля.
Одну из машин смяло так, что от нее осталась только часть кузова. Очевидцы сообщают о четырех погибших.
Предварительно причиной аварии стал обгон по встречной полосе на мокрой дороге - водитель одного из автомобилей не рассчитал расстояния и допустил лобовое столкновение.

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