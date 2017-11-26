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Предполагаемый участник перестрелки в Армавире объявлен в розыск

Воскресенье, 26 ноября 2017 18:11
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Один из участников перестрелки в городе Армавире Краснодарского края, в результате которой погибли три человека, объявлен в розыск. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя краевого Следственного управления СК РФ Наталья Смяцкая.
"Объявлен в розыск один из участников инцидента", - сказала она.
Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в ресторане в Армавире произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, в том числе врио начальника городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Он был не при исполнении служебных обязанностей и пытался прекратить конфликт.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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