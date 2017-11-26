Предполагаемый участник перестрелки в Армавире объявлен в розыск

Один из участников перестрелки в городе Армавире Краснодарского края, в результате которой погибли три человека, объявлен в розыск. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя краевого Следственного управления СК РФ Наталья Смяцкая.

"Объявлен в розыск один из участников инцидента", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в ресторане в Армавире произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, в том числе врио начальника городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Он был не при исполнении служебных обязанностей и пытался прекратить конфликт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.