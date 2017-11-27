В Краснодаре обнаружили тело 78-летнего мужчины посреди улицы

В воскресенье, 26 ноября, жители Краснодара обнаружили страшную находку: прямо посреди улицы лежало тело пожилого мужчины. О произошедшем сразу же сообщили сотрудникам правоохранительных органов и представители следственного отдела по Прикубанскому округу краевой столицы прибыли на место для выяснения обстоятельств.

Труп найден на окраине города — на улице генерала Трошева. Следов насильственной смерти на нем не обнаружено. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет известна причина кончины 78-летнего дедушки. По предварительной версии правоохранителей, у него резко ухудшилось самочувствие.