Смертельная авария случилась 30 ноября около 12:30 на Ростовском шоссе

— По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Getz. После столкновения мужчина вылетел из машины на проезжавший мимо автомобиль ЗАЗ Chance, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в ГИБДД города.

В результате ДТП женщина-водитель Hyundai Getz скончалась на месте. Водитель автомобиля Mitsubishi и пассажиры из другой машины доставлены в больницу с различными видами травм.