Смертельная авария случилась 30 ноября около 12:30 на Ростовском шоссе

— По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Getz. После столкновения мужчина вылетел из машины на проезжавший мимо автомобиль ЗАЗ Chance, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в ГИБДД города.
В результате ДТП женщина-водитель Hyundai Getz скончалась на месте. Водитель автомобиля Mitsubishi и пассажиры из другой машины доставлены в больницу с различными видами травм.
Смертельная авария случилась 30 ноября около 12:30 на Ростовском шоссеПятница, 01 декабря 2017 09:45
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— По предварительным данным, водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Getz. После столкновения мужчина вылетел из машины на проезжавший мимо автомобиль ЗАЗ Chance, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в ГИБДД города.
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