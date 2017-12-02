Житель Армавира угрожал поджечь офис кредитной организации‍

Сообщается, что мужчина вошел в офисе банка, держа в руках бутылку с горючей жидкостью. «Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение. Находившийся на месте происшествия в свободное от службы время полицейский одного из подразделений ОМВД России по городу Армавиру мгновенно отреагировал на возникшую угрозу. Обездвижив злоумышленника, он не дал совершить ему поджог, после чего удерживал до прибытия коллег», — сказал он.