В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования неустановленного мужчины

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования неустановленного мужчины на 1949 км перегона «Лоо-Дагомыс» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 03 ноября 2017 года, примерно в 12 часов 30 минут, на 1949 км перегона «Лоо-Дагомыс», расположенного в Лазаревском районе города Сочи, электропоездом № 6807 сообщением «Туапсе-Имеретинский курорт» был смертельно травмирован неустановленный мужчина. Со слов машинистов электропоезда известно, что мужчина двигался вдоль железнодорожных путей. Они подали сигналы световые и звуковые большой громкости. Мужчина, не рассчитав правильно расстояние между ним и электропоездом сгруппировался, предполагая, что машина его не заденет. Было применено экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада, устанавливается личность погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.



Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан