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СЮЖЕТ ДНЯ

Двое пенсионеров отравились угарным газом

Вторник, 05 декабря 2017 14:13
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В доме проживали 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. Вечером 4 декабря сюда приехала дочь пенсионеров, потому что родители не отвечали на звонки. Зайдя в дом, она почувствовала в помещении запах газа и обнаружила пожилых родителей без признаков жизни. Предварительно, причиной их смерти названо отравление угарным газом.

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