Двое пенсионеров отравились угарным газом

В доме проживали 76-летний мужчина и его 74-летняя супруга. Дом отапливался при помощи газового котла. Вечером 4 декабря сюда приехала дочь пенсионеров, потому что родители не отвечали на звонки. Зайдя в дом, она почувствовала в помещении запах газа и обнаружила пожилых родителей без признаков жизни. Предварительно, причиной их смерти названо отравление угарным газом.
Двое пенсионеров отравились угарным газомВторник, 05 декабря 2017 14:13
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Ключевые слова