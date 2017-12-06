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В Курганинском районе молодой человек подозревается в убийстве сестры

Среда, 06 декабря 2017 09:24
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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 35-летней сестры (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что родственники проживали совместно в одном из домовладений в станице Константиновской. По версии следствия, в ночь на 5 декабря 2017 года молодой человек, вооружившись кухонными ножами, подошел к сестре и беспричинно нанес ей не менее 4 ударов в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, выбросив орудия преступления. Между тем, спустя непродолжительное время он прибыл в отдел полиции и рассказал о произошедшем.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления его вменяемости планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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