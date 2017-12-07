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СЮЖЕТ ДНЯ

В Кавказском районе несовершеннолетний подозревается в краже

Четверг, 07 декабря 2017 11:14
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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище (п.«а» ч.3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 11 сентября 2017 года несовершеннолетний, находясь во дворе домовладения 33-летнего местного жителя по улице Почтовой в станице Темижбекской, в период его отсутствия незаконно проник через входную дверь в помещение дома. Похитив бензопилу, газонокосилку, электродрель и другое имущество мужчины, подросток скрылся. Своими действиями юноша причинил местному жителю значительный материальный ущерб на сумму 40 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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