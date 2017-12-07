В Сочи генеральный директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в многомиллионной неуплате налогов

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Региональный комитет поддержки бизнеса". Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина является генеральным директором предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами. По версии следствия, он предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 2011 год, 1,2,3 кварталы 2012 года и 1,2 кварталы 2013 года, а также налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы, внеся в них ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 16,9 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время задолженность перед государством не погашена. Ввиду отсутствия у обвиняемого имущества прокурором в суд был заявлен гражданский иск о принудительном взыскании денежных средств и компенсации ущерба при поступлении на его счета денег либо приобретения им каких-либо ценностей.

Несмотря на отрицание обвиняемым вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.