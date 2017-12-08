В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения местного жителя

В правоохранительные органы краевого центра в ноябре 2017 года поступило обращение матери 29-летнего Александра Чернухина с заявлением о его безвестном исчезновении. Исходя из полученной информации, вечером 10 ноября 2017 года мужчина находился в компании друзей в квартире по улице Восточно-Кругликовской. Спустя время он покинул помещение и до настоящего времени на связь не выходил.

В связи с отсутствием сведений о месте нахождения пропавшего, а также длительным его отсутствием следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по факту безвестного исчезновения Александра Чернухина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Приметы пропавшего: рост 180 см., худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, глаза карие, носит бороду и усы. Был одет в штаны и футболку камуфляжной расцветки и темную куртку.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения пропавшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Лиц, обладающих информацией о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (861) 225-24-95, 8 (861) 225-13-49 либо 02.