В Сочи бывший полицейский предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского взвода отдельного батальона ППС отдела полиции УВД по городу Сочи. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, 10 мая 2017 года полицейский, находясь на маршруте патрулирования в городе Сочи, не сообщил оперативному дежурному о совершенном преступлении местным жителем, который избил мужчину, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Кроме того, сотрудник полиции внес в протокол об административном правонарушении ложные сведения о якобы совершенном потерпевшим административном проступке, совершив служебный подлог. На основании данного документа мужчине было назначено наказание в виде штрафа.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.