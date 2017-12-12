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В Белореченском районе проводится проверка по факту смерти сожителей

Вторник, 12 декабря 2017 09:58
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В правоохранительные органы Белореченского района вечером 11 декабря 2017 года поступило сообщение об обнаружении в одном из домовладений по улице Луценко в городе Белореченске тел двух человек с признаками отравления угарным газом. По данному факту Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что в указанном домовладении проживали 53-летний мужчина и его 46-летняя сожительница. По предварительным данным, семье отключили за неуплату газ и электричество, в связи с чем мужчина установил самодельный газовый обогреватель. Вечером 11 декабря 2017 года в связи с тем, что мужчина не отвечал на звонки, его дочь прибыла к нему домой. Зайдя в домовладение, она обнаружила отца и его сожительницу без признаков жизни. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом.

В настоящее время с целью установления точной причины смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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