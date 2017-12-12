В Славянском районе женщина подозревается в даче взятки сотруднику полиции

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении40-летней местной жительницы, подозреваемой в даче взятки оперуполномоченному отдела по противодействию коррупции УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю (п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ).

Установлено, что в отношении женщины расследуется уголовное дело по подозрению в совершении мошенничества. По версии следствия, в октябре 2017 года в ходе беседы с сотрудником полиции, осуществлявшим в отношении нее оперативно-розыскные мероприятия, фигурантка предложила ему взятку в сумме 200 тысяч рублей за его дальнейшее бездействие. О поступившем противоправном предложении полицейский сообщил в территориальный следственный отдел СКР. 30 октября 2017 года, находясь на территории рынка в городе Славянске-на-Кубани, женщина передала оперуполномоченному полиции часть денежных средств в размере 100 тысяч рублей, после чего ее дальнейшие действия были пресечены.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.