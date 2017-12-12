Краснодарский пенсионер отдал мошеннику 700 тысяч рублей

В Краснодаре жертвой мошенника стал 77-летний мужчина. Он обратился в полицию и рассказал, что занял деньги незнакомцу. Тот встретил старика на улице и рассказал о семье, которая нуждается в помощи.

Пенсионер в ближайшем банке снял со своего счета 240 тысяч рублей и отдал новому знакомому. После - еще 500 тысяч рублей, которые хранились дома.

Как выяснилось « нуждающийся» обещал отдать деньги. Однако спустя несколько недель он так и не вышел на связь с краснодарским пенсионером.

Подозреваемого задержали в Ростовской области. 31-летний мужчина признал вину. Он рассказал, что приехал в Краснодар, чтобы проворачивать аферы, чужие деньги успел потратить.

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