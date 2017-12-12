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В Сочи шторм разрушил набережную в поселке Лоо

Вторник, 12 декабря 2017 23:39
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В Лазаревском районе Сочи 11 декабря первый сильный шторм разрушил набережную в поселке Лоо.
Местные предприниматели сообщили, что волны сильно повредили брусчатку, отошла подпорная стена.
«На данный момент ведется обследование пляжа и набережной, чтобы определить ущерб», — сообщили в управлении по курортному делу и туризму администрации Сочи.

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