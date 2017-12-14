В Абинском районе братья подозреваются в незаконном обороте контрафактного алкоголя

Следственным отделом по Абинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 31 и 32-летних мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, родственники с целью извлечения прибыли от реализации контрафактного алкоголя организовали в принадлежащем им гараже в хуторе Ольгинском цех по изготовлению спиртосодержащей продукции под видом сидра, которую в последующем сбывали. 28 октября 2017 года полицейскими в ходе патрулирования был остановлен грузовой автомобиль марки «Mercedes-Benz» под управлением сотрудника транспортной компании, осуществляющего грузоперевозки и не осведомленного о содержащихся товарах в машине. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено и изъято 360 пластиковых бутылок объемом 30 литров каждая, заполненные спиртосодержащей жидкостью кустарного изготовления. Согласно результатам проведенного исследования установлено, что в ней содержатся токсичные вещества, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей. Впоследствии было установлено, что указанная продукция принадлежит подозреваемым. Кроме того, в этот же день по месту жительства (в гараже) фигурантов были обнаружены 3 пластиковые бочки объемом 3 тысяча литров каждая с аналогичной спиртосодержащей жидкостью.

В настоящее время в отношении одного из братьев избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении второго – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.