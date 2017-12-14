В Новопокровском районе несовершеннолетний подозревается в краже

Новопокровским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в краже имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище (п.«а» ч.3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, 7 декабря 2017 года юноша, используя металлический прут, взломал пластиковое окно и незаконно проник в жилой дом соседа в станице Калниболотской. Похитив фотоаппарат, ноутбук, wi-fi роутер и денежные средства, подросток скрылся. Своими действиями подозреваемый причинил местному жителю ущерб на сумму 19 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.