Под Краснодаром молодой водитель устроил тройное ДТП на встречке

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.

— После этого отечественную легковушку отбросило на автомобиль Nissan Tiida, за рулем которой был 51-летний мужчина, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Далее российский автомобиль врезался в ограждение.

Помощь медиков понадобилась водителям легковых автомобилей. После осмотра им назначили амбулаторное лечение.

Точные обстоятельства аварии устанавливаются.