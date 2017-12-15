Под Краснодаром молодой водитель устроил тройное ДТП на встречке

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.
— После этого отечественную легковушку отбросило на автомобиль Nissan Tiida, за рулем которой был 51-летний мужчина, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Далее российский автомобиль врезался в ограждение.
Помощь медиков понадобилась водителям легковых автомобилей. После осмотра им назначили амбулаторное лечение.
Точные обстоятельства аварии устанавливаются.
Под Краснодаром молодой водитель устроил тройное ДТП на встречкеПятница, 15 декабря 2017 09:32
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По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21121 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo с полуприцепом.
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