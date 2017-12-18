В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования жителя города Тихорецка

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования мужчины, 1964 года рождения, на 4 км станции «Тихорецкая» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 14 декабря 2017 года, в 23 часа 30 минут, на 4 км станции «Тихорецкая», расположенной в черте города Тихорецк Краснодарского края, грузовым поездом № 2802 был смертельно травмирован местный житель. Мужчина хотел перейти железнодорожное полотно в неустановленном месте. Машинист поезда подал сигналы световые и звуковые большой громкости, затем применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены машинисты поезда, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Южное СУТ СК России призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, и напоминает, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан