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В Брюховецком районе мужчина подозревается в убийстве местного жителя

Понедельник, 18 декабря 2017 14:40
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Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 53-летнего местного жителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что в начале декабря мужчина приехал из города Москвы в станицу Новоджерелиевскую навестить мать. По версии следствия, 16 декабря 2017 года он находился в гостях у знакомого, где совместно с последним и другим гостем распивал спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, гости направились в магазин, чтобы купить еще. По пути следования между ними возник конфликт в связи с предстоящей оплатой покупки. В ходе ссоры 29-летний мужчина нанес 5 ударов ножом в область живота и груди оппонента, убив его. После этого злоумышленник остановил проезжавший мимо автомобиль и, сообщив о совершенном им преступлении, вызвал сотрудников скорой медицинской помощи. Дождавшись бригаду медиков, мужчина ушел обратно в гости к знакомому. Спустя некоторое время он был задержан.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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