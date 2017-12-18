В Краснодаре мужчина предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина Республики Узбекистан, обвиняемого в убийстве 47 и 50-летнего мужчин (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчины осуществляли ремонтные работы в административном здании Управления Пенсионного фонда России по улице Красноармейской. По версии следствия, в ночь на 7 января 2017 года, находясь на первом этаже указанного здания, они распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между обвиняемым и двумя мужчинами возник конфликт. Дождавшись, когда мужчины уснут, обвиняемый подошел и нанес металлическим уголком не менее 4-х ударов по голове сначала одному оппоненту, а потом другому. Оба потерпевших скончались на месте в результате причиненных открытых черепно-мозговых травм. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. 13 января 2017 года он был задержан на территории города Краснодара.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

В процессе расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, биолого-генетические, трассологическая, медико-криминалистическая, психолого-психиатрическая и психологическая.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.