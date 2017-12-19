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В Новокубанском районе начальник похоронного бюро подозревается в превышении должностных полномочий

Вторник, 19 декабря 2017 00:46
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Новокубанским межрайонным следственным отделом СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении начальника МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года требовал от обратившихся к нему граждан денежные средства по гарантированному и безвозмездному перечню услуг по погребению их родственников. В результате своих преступных действий начальник похоронного бюро существенно нарушил права и законные интересы граждан, причинив им материальный ущерб на сумму, превышающую 1,8 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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