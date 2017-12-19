В Краснодаре перед судом предстанет бывший заместитель начальника Тихорецкой дистанции пути – филиала ОАО «РЖД» за совершение 4 эпизодов преступной деятельности

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего бывшего заместителя начальника Тихорецкой дистанции пути – филиала ОАО «РЖД». Он обвиняется в совершении 4 эпизодов преступной деятельности, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода мошенничества) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).



По версии следствия, с апреля по июль 2017 года, обвиняемый, находясь на рабочем месте, используя свое служебное положение, совершил хищение материальных ценностей ОАО «РЖД» со складского помещения «Гаражи» и впоследствии сбыл их, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению. Таким образом, бывший заместитель начальника Тихорецкой дистанции пути причинил имущественный ущерб ОАО «РЖД» на общую сумму 162 тысячи рублей.



11 июля 2017 года, обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории Торгового дома «Юг-Снаб», расположенном в Тихорецком районе Краснодарского края, по подозрению в совершении хищения имущества ОАО «РЖД» и был доставлен в линейный отдел полиции на станции Тихорецкая. Находясь в кабинете начальника отдела, обвиняемый предложил и передал сотруднику полиции взятку в размере 150 тысяч рублей, за прекращение в отношении него доследственной процессуальной проверки и не привлечения к уголовной ответственности. После передачи денег заместитель начальника Тихорецкой дистанции пути был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК МВД России.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору, для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.



Помощник руководителя Южного СУT СК России Терземан Анна Евгеньевна