Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован

Мужчина, устроивший в ночь на среду взрыв в многоэтажке в Ставрополе, ликвидирован, жильцы вернулись домой. Об этом сообщил журналистам глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов.

Ранее о ликвидации предполагаемого злоумышленника сообщил ТАСС источник во властных структурах:

Человек, который взорвал взрывное устройство, ликвидирован, квартиру полностью проверили, дальше все заключения будут давать следственные органы. Опасности нет, иначе людей бы обратно не пустили.

По предварительным данным, в квартире находился только один человек.

Ранее глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщал, что речь идет о приезжем, снявшем квартиру в многоэтажке.

Из дома в связи с инцидентом эвакуировали 65 человек, в том числе 15 детей.

Их временно разместили в соседнем лицее. По данным Единой дежурной диспетчерской службы города, в результате взрыва погибших нет.

По последним данным, эвакуированным жильцам разрешили вернуться в дом, к лицею, где временно размещались люди, был направлен автобус, чтобы доставить к подъездам людей с маленькими детьми и маломобильных граждан.