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Под Новороссийском в ДТП погибла 18-летняя девушка

Среда, 20 декабря 2017 09:48
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20 декабря, пресс-центр ГИБДД по Краснодарскому краю сообщил о ДТП, в котором погибла молодая девушка. По предварительным данным, инцидент произошёл 19 декабря в районе Шесхарис в Новороссийске. Водитель, управляющий отечественным легковым автомобилем марки LADA Priora, не поделил дорогу с грузовой ГАЗелью, в результате чего произошла авария.

Известно, что в этом происшествии погибла девушка, получив множественные травмы разной степени тяжести. Прибывшие на место ДТП сотрудники государственной автомобильной инспекции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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