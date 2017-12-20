В Сочи за попытку нарушения государственной границы пограничники задержали этническую цыганку

56-летнюю женщину выявили на пешеходной составляющей МАПП «Адлер». Она предъявила на паспортном контроле чужой российский паспорт. Женщину задержали.

Позднее выяснилось, что это был документ её 43-летней родственницы. Задержанная рассказала, что путаница с паспортами возникла, якобы в период, пока женщины следовали в Сочи из Белореченска – по известным только им мотивам документы оказались в одной сумке. Для пересечения российско-абхазской границы подозреваемая взяла первый попавшийся паспорт и прибыла в пункт пропуска, где и была задержана.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.322 УК РФ, которые в качестве наказания, в том числе, предусматривают лишение свободы. Следственные действия продолжаются.