В Славянском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны (ч.1 ст.171.2 УК РФ).

По версии следствия, мужчина с целью организации азартных игр арендовал на территории оптового рынка по улице Красной в городе Славянске-на-Кубани нежилое помещение, которое использовал как игровой зал. 26 июля 2017 года незаконная деятельность игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции. В ходе осмотра помещения следствием обнаружены и изъяты 8 единиц компьютерной техники с многоцелевым программно-аппаратным комплексом с выходом в сеть «Интернет».

В ходе расследования уголовного дела была проведена компьютерно-техническая экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.