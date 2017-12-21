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В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по подозрению в получении взятки

Четверг, 21 декабря 2017 09:47
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Следственным отделом по городу Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции (Адлерский район) УВД по городу Сочи. Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, одним из сотрудников полиции проводились оперативные мероприятия в отношении местной жительницы, якобы совершившей кражу денежных средств. В ходе беседы с ней оперуполномоченные полиции сообщили, что за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и не привлечение ее к уголовной ответственности необходимо передать им в качестве взятки 150 тысяч рублей. О таком предложении женщина сообщила в территориальный следственный отдел СКР. 21 ноября 2017 года заявительница передала требуемую сумму полицейским, после чего они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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