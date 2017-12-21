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В Сочи автобус насмерть сбил женщину на парковке торгового центра

Четверг, 21 декабря 2017 09:59
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В Сочи выясняются обстоятельства смертельной аварии. Погибла женщина-пешеход, под колесами рейсового автобуса. Как уточняет «Живая Кубань», все произошло на парковке одного из ТРЦ курорта. Водитель автобуса разворачивал транспорт, в это время женщина оказалась на дороге. Водитель поздно заметил человека. Женщина погибла. Причины ДТП также выясняются.

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