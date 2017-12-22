В Сочи мужчина подозревается в убийстве сына

Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 30-летнего сына (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 20 декабря 2017 года родственники находились дома по улице Воровского, где совместно распивали спиртные напитки. В процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт, в ходе которого отец нанес не менее 4 ударов кухонным ножом в область груди, спины и правой руки сына. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Мать погибшего, которая стала очевидцем, сообщила о произошедшем соседке с просьбой вызвать сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.