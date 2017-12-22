В Новороссийске по факту произошедшего ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя, возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю по результатам проведенной проверки по факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада-217050» и «ГАЗ-А31R32», в результате которого погибла пассажирка одного из транспортных средств, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 19 декабря 2017 года на улице Сухумское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Лада 217050» под управлением курсанта Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России, и «ГАЗ-А31R32» под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП 16-летняя пассажирка автомобиля «Лада 217050» погибла на месте, а водитель указанного транспортного средства с различными травмами доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП. Назначена автотехническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.