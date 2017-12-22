В Абинском районе задержан местный житель по подозрению в убийстве женщины

В правоохранительные органы Абинского района 18 декабря 2017 года поступило сообщение об обнаружении в поле между станицей Холмской и хутором Первомайским тела 34-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями тела. По данному факту следователем следственного отдела по Абинскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 27-летнего местного жителя. По версии следствия, вечером 17 декабря 2017 года он на улице познакомился с женщиной, которую пригласил покататься на его машине, на что получил согласие. Остановившись в поле и выйдя из машины, между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес не менее 20 ударов ножом по телу новой знакомой, убив ее. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, однако 20 декабря был задержан.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.