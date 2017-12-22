〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Абинском районе задержан местный житель по подозрению в убийстве женщины

Пятница, 22 декабря 2017 07:12
Оцените материал
(0 голосов)

В правоохранительные органы Абинского района 18 декабря 2017 года поступило сообщение об обнаружении в поле между станицей Холмской и хутором Первомайским тела 34-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями тела. По данному факту следователем следственного отдела по Абинскому району краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления установлена причастность к совершению данного преступления 27-летнего местного жителя. По версии следствия, вечером 17 декабря 2017 года он на улице познакомился с женщиной, которую пригласил покататься на его машине, на что получил согласие. Остановившись в поле и выйдя из машины, между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес не менее 20 ударов ножом по телу новой знакомой, убив ее. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, однако 20 декабря был задержан.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Прочитано 39 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.