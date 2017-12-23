В Краснодаре несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в совершении ряда корыстных преступлений

Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Усть-Лабинского района. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных п.«в,г» ч.2 ст.158 УК РФ ( кража, совершенная с причинением значительного ущерба и из сумки потерпевшего) и ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием платежных карт).

По версии следствия, 12 марта 2016 года несовершеннолетний, находясь в помещении торгового зала магазина, расположенного в городе Армавире, тайно похитил лежащий на стеллаже планшетный компьютер стоимостью 6,5 тысяч рублей. Спустя 4 дня на первом этаже поликлиники в городе Краснодаре обвиняемый совершил кражу сумки местной жительницы, после чего проследовал в отделение банка и обналичил 50 тысяч рублей с банковской карты потерпевшей. Затем молодой человек приобрел 3 мобильных телефона, ювелирные изделия и продукты на сумму свыше 240 тысяч рублей, расплатившись вышеуказанной банковской картой. Он же, 11 июля 2017 года украл из сумки женщины кошелек с денежными средствами, причинив последней значительный материальный ущерб на сумму, превысившую 24 тысячи рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.