В Кореновском районе гражданин Республики Узбекистан подозревается в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

Следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 28-летнему мужчине, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчины осуществляли сбор урожая на ферме в хуторе Пролетарском, где там же и проживали. По версии следствия, вечером 4 декабря 2017 года после совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт. В ходе ссоры они вышли на улицу, где 35-летний мужчина нанес один удар деревянным черенком от лопаты по голове оппонента, после чего ушел. Потерпевший лишь спустя два дня обратился в больницу за медицинской помощью. 11 декабря 2017 года он скончался в результате полученной очаговой травмы головного мозга с открытой внутричерепной раной.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.