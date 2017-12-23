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В Кореновском районе гражданин Республики Узбекистан подозревается в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

Суббота, 23 декабря 2017 00:51
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Следственным отделом по Кореновскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 28-летнему мужчине, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что мужчины осуществляли сбор урожая на ферме в хуторе Пролетарском, где там же и проживали. По версии следствия, вечером 4 декабря 2017 года после совместного употребления алкоголя между ними возник конфликт. В ходе ссоры они вышли на улицу, где 35-летний мужчина нанес один удар деревянным черенком от лопаты по голове оппонента, после чего ушел. Потерпевший лишь спустя два дня обратился в больницу за медицинской помощью. 11 декабря 2017 года он скончался в результате полученной очаговой травмы головного мозга с открытой внутричерепной раной.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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