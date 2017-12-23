В Краснодаре бывший полицейский предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по краю, который обвиняется в получении взятки за бездействие в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, оперуполномоченным проводились оперативно-розыскные мероприятия в отношении фирмы о возможном уклонении ее руководством от уплаты налогов. После опроса учредителя и директора, а также изучения финансовой документации полицейский в ходе встречи с директором предложил передать ему 400 тысяч рублей в качестве взятки за непроведение дальнейших мероприятий, направленных на получение сведений о нарушении предприятием налогового законодательства, а также непредоставление этих данных в налоговый орган при поступлении запроса. Директор согласилась, но сообщила об этом в правоохранительные органы. В апреле этого года женщина, находясь в салоне автомобиля, передала полицейскому деньги, после получения которых тот был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.