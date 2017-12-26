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СЮЖЕТ ДНЯ

В Краснодаре в связи с гибелью малолетнего в результате пожара возбуждено уголовное дело

Вторник, 26 декабря 2017 14:30
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В правоохранительные органы краевого центра утром 26 декабря 2017 года поступило сообщение о возгорании одной из комнат в доме по улице Алтайской. После тушения пожара в помещении было обнаружено тело малолетнего мальчика.

Установлено, что в указанной комнате на 3 этаже проживала семья из 5 человек - женщина, ее супруг и трое детей. По предварительным данным, сегодня рано утром ее возгорание обнаружили очевидцы, в связи с чем вызвали работников пожарной службы. Проявляя преступную небрежность, взрослые не приняли своевременных мер по ликвидации возгорания, не обеспечив безопасное нахождение детей в жилище. В результате пожара погиб старший сын женщины 2007 года рождения. В этой связи в отношении них следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Информация о нахождении супругов в состоянии алкогольного опьянения проверяется.

Предположительно причиной смерти ребенка явилось отравление угарным газом. Следствие полагает, что возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.

В настоящее время следователь работает на месте происшествия. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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